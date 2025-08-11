Pendikspor Teknik Sorumlusundan Bodrum FK Maçı Değerlendirmesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, deplasmandan alınan 1 puanın iyi bir sonuç olduğunu belirtti.

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ancak neticede deplasmandan alınan 1 puan bizim için gerçekten iyi puan" dedi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor, deplasmanda Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan açıklamalarda bulundu. İlhan, "Geçen yıl Süper Lig'den düşmüş, kadrosunu büyük oranda koruyan bir takıma karşı oynadık. Takım olarak iyi mücadele ettik. Gönül isterdi ki 3 puanla dönelim ancak neticede deplasmandan alınan 1 puan bizim için gerçekten iyi puan. İnşallah bunu önümüzdeki maçlarda taçlandıracağız" dedi.

Pendikspor Teknik Sorumlusu, "Süreç kısa, cumartesi yeni maçımız var. Takım olarak daha iyi yoldayız. Özellikle ikinci yarıda takım halinde iyi oynadık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Büyük panik! Deprem anının görüntüleri ortaya çıktı

Deprem sırasında büyük panik! İşte o anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp iş insanı Halit Yukay'dan yeni iz! Kayalıklara vurmuş tekne parçaları bulundu

Kayıp iş insanından yeni iz! Kurbağa adamlar görüntüleri servis etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.