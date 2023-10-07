Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Bu takımı biz tutacağız

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, hakkında çıkan istifa iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim" dedi. Deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor mağlubiyeti ile ilgili ise, "Maçı kazanmayı umut ederken bir anda 3-2 geriye düştük. O bizi çok etkiledi oyun gücümüz zayıfladı" diye konuştu.

Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erken yedikleri golün motivasyonunu düşürdüğünü aktaran Osman Özköylü, "Kendi stadımızda ilk maç olması itibarıyla tarihi bir gündü. Bu seneki ilk iç saha maçımızı kazanmayı çok istiyorduk. İhtiyacımız olan 3 puanı çok istiyorduk. Çok iyi hazırlandık. 5 oyuncumuz eksikti. Hamle şansımız kısıtlıydı. Oyuncular elinden geleni yapmaya çalıştı. Yenen erken gol var. Maça gol yiyerek başlayınca var olan enerjiniz darbe alıyor. Motivasyonunuz etkileniyor. Buna rağmen oynamaya çalıştık. Rakip ceza sahasında etkili olmaya çalıştık. Birkaç pozisyon haricinde etkili olamadık. İkinci yarı sistem değişikliği yaptık. 2-2'ye getirdik. Dönecek mi derken bir anda yediğimiz gol var. Bence golden önce Murat'a yapılan hareket faul olarak gördüm. O top gol oldu. Her şeyi hakeme bağlamıyoruz. Maçı kazanmayı umut ederken bir anda 3-2 geriye düştük. O bizi çok etkiledi oyun gücümüz zayıfladı" şeklinde konuştu.

"Hiçbir yere gitmiyorum sonuna kadar mücadele edeceğim"

Özköylü, hakkında çıkan istifa iddiaları ile ilgili olarak ise, "Bir problem olduğunu bilsem asla kulübe zarar vermek istemem. Biz bu kulübü bebekken aldık, 2 senede buraya taşıdık, büyük emek harcadık. Bu takımın başarısı için uğraşıyoruz. Kimse bize küfür etsin diye değil. Biz savaşmaya mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne zaman bir şey yapamayacak olsam zaten o zaman oturur konuşuruz. Bu takım benim çocuğum, çocuğumu terk etmem. Doğru oynuyoruz. İyi oynuyoruz ama maalesef basit hatalar yapıyoruz. Kazanmayı biz de hak ettik ama şans onlardan yanaydı. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ligde bu takımı biz tutacağız. Hiçbir yere de gitmiyorum. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu kulüp benim çocuğum. Çocuğumu terk etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü, Oscar'ın el bileğinin kırıldığını ve takıma dönüş tarihinin net olmadığını aktardı. - İSTANBUL