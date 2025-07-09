Pendikspor, Sheffield Wednesday'den Mallik Wilks'i Transfer Etti

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Pendikspor, Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen 26 yaşındaki İngiliz golcü Mallik Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Pendikspor, Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'de forma giyen 26 yaşındaki İngiliz golcü Mallik Wilks'i renklerine bağladığını açıkladı.

Pendikspor'dan transferle ilgili yapılan açıklamada, " Pendikspor'umuz, Sheffield Wednesday'den Mallik Rashaun Coley Wilks ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Pendikspor formasıyla başarılar Mallik" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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