Pendikspor, Serikspor'u 4-0 Mağlup Etti

Pendikspor, Serikspor'u 4-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, evinde ağırladığı Serikspor'u 4-0 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Teknik Sorumlu Metin İlhan, lig sonunda iyi bir sonuç elde etmeyi umduklarını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında evinde Serikspor'u 4-0 mağlup eden Pendikspor'da Teknik Sorumlu Metin İlhan, ligin sonunu da iyi bir şekilde bitirmek istediklerini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Serikspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, "İyi oyun, iyi skor. Bugün için lideriz. İnşallah ligin sonunda da buralarda kalırız. Amacımız temennimiz o doğrultuda. İnşallah devamı gelecek. Arada kupa maçımız var, hemen ardından lig maçımız var. Toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, devreyi yukarda bitirip ihtiyaç dahilinde oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz. Bu ekiple bir aile olduk. Her şeyi hak ediyorlar. Ligin sonu inşallah iyi biter" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
