Haberler

Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 1 Vanspor FK: 1

Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 1 Vanspor FK: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, Vanspor FK ile oynadığı maçta 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Vanspor, Emirates'in 4. dakikada attığı golle öne geçerken, Pendikspor Soldo'nun 16. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada sol tarafta topu alan Batuhan, savunma arkasına uzun bir pas gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Emir araya girerek kazandı ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

16. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Bekir, topu ön direğe ortaladı. O noktada iyi yükselen Soldo, kafa vuruşuyla yakın köşeden topu filelere gönderdi. 1-1

35. dakikada sol kanattan topla ceza sahasına giren Sequeira, pasını penaltı noktası yakınındaki Clarke-Harris'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta kaleci Çağlar, topu çıkarmayı başardı.

75. dakikada orta alanda topu alan Mehmet, pasını sağ kanattan hareketlenen Emir'e aktarmak istedi. Savunmada son anda araya giren Soldo topu uzaklaştırdı.

Stat: Pendik

Hakemler: Süleyman Bahadır, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan

Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou, Berkay Sülüngöz, Soldo, Sequeira, Bekir Karadeniz, Thuram, Hamza Akman, Hakan Yeşil, Denic, Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 84)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Ahmet Karademir, Efehan Pekdemir, Oğulcan Aşıkcı, Furkan Doğan, Adnan Uğur, Tarık Tekdal, Yiğit Fidan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Vanspor FK: Çağlar Akbaba, Oulare, Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Traore (Regis dk. 64), Hostikka, Jefferson, Emir Bars (Sabahattin Destici dk. 86) Cedric

Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Alper Emre Demirkol, Medeni Bingöl, Güvenç Usta

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Soldo (dk. 16) (Pendikspor), Emir Bars (dk. 4) (Vanspor FK)

Sarı kartlar: Thuram (Pendikspor), Jefferson, Mehmet Özcan (Vanspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı

Bahis soruşturmasında ünlü ismin şirketlerine kayyum atandı
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu

İran bu kez Körfez'in en büyük ülkesini hedef aldı! ABD üssü alev alev
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz

Avrupa'ya giden vanalar kapandı! Rus gazı sadece bu ülkelere akacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

Kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye

En mutlu gününde iki bacağını kaybetti! İsyan ettiren son
Türkiye-İspanya dostluğu kontrolden çıktı! Yapılana bakar mısınız

Rezilliğin karesi!
Sudan da savaşta tarafını seçti

O da savaşta tarafını seçti
Bayrampaşa'da CHP'li iki meclis üyesi DSP'ye geçti

İki meclis üyesi zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya 'Hazır olun' talimatı geldi

Ve savaşta korkulan oluyor