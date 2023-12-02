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Pendikspor-Galatasaray Maçı İlk Yarıda Berabere

2 Aralık 2023 19:50 Son Güncelleme: 19:52 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçtan dakikalar ve kadrolar da haberde yer alıyor.