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Pendikspor-Galatasaray Maçı İlk Yarıda Berabere

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. Maçtan dakikalar ve kadrolar da haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

33. dakikada kontratağa çıkan Pendikspor'da Welinton'un pasında top savunmaya çarparak kaleci Muslera'da kaldı.

42. dakikada Oscar Romero'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte iyi yükselen Vukovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Aleks Taşçıoğlu

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic, Lusamba, Halil Akbunar, Oscar Romero, Gökcan Kaya, Erencan Yardımcı

Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Endri Çekiçi, Murat Akça, Midtjö, Diaby, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Thuram

Teknik Direktör: Ivo Vieira

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Tete, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Angelino, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Mertens, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ndombele, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Torreira, Oliveira (Galatasaray) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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