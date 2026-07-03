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Pendikspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Kaloğlu'na katkıları için teşekkür ederken, yeni hedefler doğrultusunda çalışmalara devam edeceklerini duyurdu.

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor'da teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor yönetimi olarak, teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşmayla yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Görev süresi boyunca kulübümüze özveriyle hizmet eden, disiplini ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayan Sayın Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi, geride bıraktığımız başarılı sezonda önemli bir pay sahibi olmuştur. Futbolda alınan kararlar, verilen emeğin ve kazanılan başarıların değerini asla gölgelemez. Sayın Sinan Kaloğlu, Pendikspor'a yaptığı katkılarla kulübümüzün tarihinde her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine ve değerli ekibine, kulübümüze sundukları emek ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar diliyoruz. Pendikspor yönetimi olarak, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda aynı kararlılık ve inançla çalışmalarımızı sürdürecek, camiamızın desteğiyle Pendikspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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