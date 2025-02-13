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Pendikspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti

Pendikspor, Boluspor'u 1-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, sahasında Boluspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Sequeira'nın 16. dakikada attığı gol, Pendikspor'a 3 puanı getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Bekir'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşunda Fethi'nin kafayla ters dokunuşu sonrası top ön direkte bulunan Sequeira'nın önüne düştü. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu alan Bekir'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Del Valle'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

64. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Bekir'in, Olulare'nin müdahalesiyle yerde kalması sonucunda hakem Yunus Dursun penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada penaltıda topun başına geçen Sequeira'nın vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp, sağ taraftan dışarı gitti.

Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Lütfü Aydın, Baykal Tuna

Pendikspor: Erdem Canpolat, Kitsiou, Welinton, Murat Akça (Berkay Sülüngöz dk. 90+1), Sequeira, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç, Mete Kaan Demir (Topalli dk. 86), Bekir Karadeniz (Saiz dk. 76), Del Valle (Denic dk. 90+1), Mustafa Pektemek

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Tunç Ataç, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Sedat Ağçay

Boluspor: Çağlar Akbaba, Fethi Özer, Oulare (Ali Ülgen dk. 75), Onur Ulaş, Enes Alıç (Hasani dk. 75), Oğuz Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 89), Berk Yıldız, Lico (Balbudia dk. 83), Jefferson, Mukairu, Aleksic

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Siraçhan Nas, Işık Kaan Arslan, Iskandarli, Anıl Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Sequeira (dk. 16)

Sarı kartlar: Kitsiou (Pendikspor), Enes Alıç, Mukairu, Oulare, Fethi Özer (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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