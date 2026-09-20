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Pendikspor, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı, Umut Eskiköy 1 puana sevinmiyor

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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "Kazanmak istiyorduk, 1 puana sevinmiyoruz" diyerek ilk yarıda oyunu domine ettiklerini ancak ikinci yarıda karşılıklı hücumlar yaşandığını belirtti.

Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, ilk yarıda oyunu tamamen domine ettiklerini ancak ikinci yarının karşılıklı hücum aksiyonları gerçekleştiğini belirterek, "Kazanmak istiyorduk, 1 puana sevinmiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Umut Eskiköy, "Kazanmak istiyorduk, 1 puana sevinmiyoruz. İlk yarı oyunun tek hakimi bizdik. 3. bölgede üretkenliğimiz azdı ama Bodrum FK'nın hiç yoktu. Yüzde 70-75'e yakın topa sahip olduk. Rakibimize göre ceza sahasına çok fazla girdik. Çok şut attık aynı zamanda rakibe şut imkanı vermedik. Doğru konumlandık ve rakibe geçişe izin vermedik. Bu tempoyu 90 dakika devam ettirmek kolay değil. Bizim gibi takımlar oyunu 90 dakika domine edemeyebilir. Domine ettiğimiz anlarda skoru alamadığımız zaman da panik başlıyor. İkinci yarı izleyenler için iyi bir maç oldu. Oyun gitti, geldi. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Golü yedikten sonra verdiğimiz tepki bizim için olumlu. Oyuncu değişiklilerini kazanmaya yönelik yaptık ancak oyuna genç oyuncular alıyoruz. Bunların birazcık zamanı var. İkinci yarıdan ciddi analizlerimiz olacak. Bizim kontrolümüz dışında gelişen bu oyundan çok memnun değiliz. 3 hafta milli ara var. Burada daha iyi çalışıp, daha iyi skorlar almamız lazım. Kimse bizi kolay yenemiyor, biz de kimseyi kolay yenemiyoruz. Bunu bir yerde yukarı doğru kırmak istiyoruz. İnşallah da onu yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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