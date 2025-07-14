Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile Sözleşmesini Uzattı
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, 29 yaşındaki stoper Berkay Sülüngöz'ün sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. Kulüp, Berkay ile yola devam edeceklerini belirtti.
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, 29 yaşındaki stoper Berkay Sülüngöz'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Berkay Sülüngöz ile yola devam! Pendiksporumuz, Berkay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Birlikte nice başarılara" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor