Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile Sözleşmesini Uzattı

Pendikspor, Berkay Sülüngöz ile Sözleşmesini Uzattı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, 29 yaşındaki stoper Berkay Sülüngöz'ün sözleşmesini 1 yıl uzattığını duyurdu. Kulüp, Berkay ile yola devam edeceklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, 29 yaşındaki stoper Berkay Sülüngöz'ün sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Berkay Sülüngöz ile yola devam! Pendiksporumuz, Berkay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştır. Birlikte nice başarılara" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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