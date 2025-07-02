Pendikspor, Alpaslan Öztürk ve Jetmir Topalli ile Yollarını Ayırdı

Pendikspor, defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile golcü oyuncu Jetmir Topalli ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Pendikspor, Alparslan Öztürk ve Jetmir Topalli'nin ayrılığıyla ilgili emek ve mücadelelerinden dolayı iki oyuncuya teşekkür ederek, yeni yolculularında başarılar diledi. - İSTANBUL