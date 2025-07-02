Pendikspor, Alpaslan Öztürk ve Jetmir Topalli ile Yollarını Ayırdı
Pendikspor, defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ve golcü oyuncu Jetmir Topalli ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür ederek yeni yolculuklarında başarılar diledi.
Pendikspor, defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile golcü oyuncu Jetmir Topalli ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Pendikspor, Alparslan Öztürk ve Jetmir Topalli'nin ayrılığıyla ilgili emek ve mücadelelerinden dolayı iki oyuncuya teşekkür ederek, yeni yolculularında başarılar diledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor