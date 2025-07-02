Pendikspor, Alpaslan Öztürk ve Jetmir Topalli ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendikspor, defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ve golcü oyuncu Jetmir Topalli ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, oyunculara emekleri için teşekkür ederek yeni yolculuklarında başarılar diledi.

Pendikspor, defans oyuncusu Alpaslan Öztürk ile golcü oyuncu Jetmir Topalli ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Pendikspor, Alparslan Öztürk ve Jetmir Topalli'nin ayrılığıyla ilgili emek ve mücadelelerinden dolayı iki oyuncuya teşekkür ederek, yeni yolculularında başarılar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.