Penaltının başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttular
Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya maçın 34. dakikasında Beşiktaş, Talisca'nın elle oynaması sonucu penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı ve penaltıyı kaçırdı. Ancak, Gedson'un penaltıyı kullanmadan önce bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı. Rashica'nın kullandığı kornerde topa eliyle müdahale eden Talisca, eski takımı Beşiktaş'a penaltı kazandırdı.
LAZER TUTULDU, PENALTI KAÇTI
Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı. Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Gedson'un penaltıyı kullanmadan önce bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.
DAKİKALAR SONRA GOLÜNÜ ATTI
Penaltıyı kaçırdıktan dakikalar sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını değerlendiren Gedson Fernandes takımını 1-0 öne geçirdi.