Penaltının başına geçen Gedson Fernandes'e lazer tuttular

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin 34. dakikasında penaltı kazandı. Rashica'nın kullandığı kornerde topa eliyle müdahale eden Talisca, eski takımı Beşiktaş'a penaltı kazandırdı.

LAZER TUTULDU, PENALTI KAÇTI

Beşiktaş'ta penaltıyı kullanan Gedson Fernandes, kaleci İrfan Can Eğribayat'a takıldı. Beşiktaş, böylece bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Gedson'un penaltıyı kullanmadan önce bir taraftarın Portekizli yıldıza lazer tutması dikkat çekti.

DAKİKALAR SONRA GOLÜNÜ ATTI

Penaltıyı kaçırdıktan dakikalar sonra Fenerbahçe savunmasının hatasını değerlendiren Gedson Fernandes takımını 1-0 öne geçirdi.