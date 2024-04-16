Penaltı var mı yok mu? Ünlü yorumcular Alanyaspor-Galatasaaray maçındaki pozisyonda aynı fikirde birleşti

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanayaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelede en çok konuşulan pozisyonlar Trio ekibi, tarafından yorumlandı.

ÜNLÜ YORUMCULAR "PENALTI YOK" DEDİ

Alanyaspor'un Efecan Karaca ile beklediği penaltıda devam kararı doğru mu? Sorusunu yanıtlayan ünlü yorumculardan Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, hakemin devam kararını doğru bulduklarını belirtti. Çoban, Karaca'nın hareketinin hakemi aldatmaya yönelik olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ünlü yorumcuların görüşleri şöyle;

Bülent Yıldırım: Penaltı yok, devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Burada penaltı olmadığını düşünüyorum.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik bir hareket olduğunu düşünüyorum.

İşte o pozisyon;

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS