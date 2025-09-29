Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Domenico Tedesco yönetiminde ligde 4. maçına çıkan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmada verilen penaltı kararı ise tartışmaların odağına yerleşti.

Maçın en çok tartışılan anı Fenerbahçe lehine verilen penaltı oldu. Pozisyon, yayıncı kuruluşta ekrana gelen "Trio" programında masaya yatırıldı.

FENERBAHÇE LEHİNE VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Deniz Çoban : Şüphe götürmez şekilde ayağın teması olduğunu görüyorum. Penaltı doğru karar bir sıkıntı yok. Beşiktaş'a aynı pozisyonda penaltı verilmemişti. O maçta VAR karışamadı. Bu maçta da hakem penaltı vermeseydi VAR karışamazdı.

Bahattin Duran: Bu pozisyon çizginin üzerinde ya da içerisinde. Pozisyon penaltı. Hakemin üzerine itiraz için gelirlerken kart göstermeliydi.

Bülent Yıldırım : Anında tepki verdi. İhlal ceza alanı içerisinde. Geliştirilecek nokta 7 kişinin üzerine doğru koşmasına kayıtsız kaldı. Arda Güler benzeri bir penaltı yaptı.