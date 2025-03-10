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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

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beIN Trio ekibi, 2-1 Galatasaray'ın kazandığı Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ünlü yorumcular, Morata ve Aliti arasında yaşanan ve sarı-kırmızılıların penaltı beklediği pozisyonun penaltı olmadığı yönünde tereddütsüz görüş belirtti.

Beın Trio ekibi, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçının hakemi Yasin Kol'un kararlarını değerlendirdi.

GALATASARAY PENALTI BEKLEMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, 45+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Galatasaraylı futbolcular, Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Karambol yaşandı. Morata, Aliti'ye arkadan şarj yaptı. Bu faullük şarjı düşerken göstereceğim diye Aliti de sağ koluyla topla oynadı. Ardından vurulan top Morata'nın eline değdi. İlk ihlal, nizami olmayan şarj. Alanyaspor lehine faul verilmeliydi. O kaçtı, hücum tarafından elle oynama var. Penaltı asla düşünülmez. Burada verilecek tek karar Alanyaspor lehine serbest vuruş.

Deniz Çoban: Yüzde yüz öyle. Morata, Aliti'ye çarptı; Aliti düşünce top eline çarptı; sonra da top Morata'nın eline çarptı. Hakem hepsini atladı.

Bahattin Duran: Penaltı yok.

Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

ya bu takıma her gelen futbolu unutup tiyatroya hevesleniyor bunlardan iyi figuran olur.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Türk hakemlerinin yönettiği hiç bir maçı gs'den başkası kazanamaz. İster real madrid olsun isterse barcelona ve ya psg

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