Penaltı mı değil mi? Ünlü hakem ve yorumcular Icardi'nin pozisyonunda aynı yönde görüş belirtti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında 1-0 geriye düştüğü mücadelede Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri penaltıdan Icardi ve 90. dakikada Batshuayi kaydetti.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI YÖNDE GÖRÜŞ BELİRTTİ

Mücadelede Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı değerlendiren ünlü yorumcular Bülent Yıldırım, Bahattin Duran, Deniz Çoban, aynı yönde görüş belirtti.

İşte o yorumlar;

Bülent Yıldırım:"Ayağa temas var. Çok net bir penaltı. Hakemin Hataylı oyuncuya sarı kart göstermesi lazımdı."

Bahattin Duran: "Kart konusunda Deniz Çoban ile aynı fikirdeyim. Burada penaltı olmaması için temiz bir şekilde Hataylı oyuncunun topa temas etmesi lazım. Ama burada Hataylı oyuncu topa müdahale etmiyor. Icardi, rakibinin geldiğini görünce kendini öne alıyor. Hataylı oyuncu çok net bir şekilde rakibine müdahale ediyor. Net bir penaltı var."

Deniz Çoban:"Ben bu seviyede penaltı çalan bir hakem net bir şekilde sarı kart vermesi lazım. Penaltı kararını doğru buluyorum. Hakeme itiraz eden oyuncuya da sarı kart göstermesi doğruydu. Ama mutlaka o oyuncu sarı kart görmeliydi. Icardi, topu önüne almış. Sen gidip onun destek ayağına vuruyorsun. Böyle bir hakkınız yok. Burada net bir penaltı var."

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS