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Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a karşı penaltı atışı kullanan ve kaçıran Fred, 13 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk defa bu durumu yaşadı. Fred, futbola 2012 yılında Internacional'de başlamış, Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydikten sonra 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip turnuvaya veda etti.

İLK KEZ PENALTI ATTI, ONU DA KAÇIRDI

Mücadele boyunca çok hırslı ve neredeyse hatasız oynayan Fred, Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Fred, Rangers maçında 13 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması sosyal medyada da gündem oldu.

Futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRevolver:

hayatında hiç penaltı kullanmamış futbolcuya penaltı kullandırmak.. nasıl bir balon olduğunu gösteriyor morinho nun...

Yorum Beğen35
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Haber Yorumlarıjanissary:

bu hareketler bu tavırlar nedir aga gören dünya kupası finalinde penaltılar da elendi sanacak :D pozlara bak

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ben boşa mööörinyo demiyorum, 13 yıl penaltı kullanmayan futbolcuya penaltı attırır, mert hakanın fb. kadrosunda işi ne ya bu adam tribünde ümigoluk yapar ancak, oyuna girmesi, penaltı atmasını hiç konuşmaya gerek yok, ben bu takımda kostice , şikiner e, abramata acıyorum. oğlum gidin adam akıllı bir takımda oynayın, fb. harcanmayın

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

O kadar şişirirsen olacağı odur.

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