Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip turnuvaya veda etti.

İLK KEZ PENALTI ATTI, ONU DA KAÇIRDI

Mücadele boyunca çok hırslı ve neredeyse hatasız oynayan Fred, Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri oldu. Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Fred, Rangers maçında 13 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması sosyal medyada da gündem oldu.

Futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.