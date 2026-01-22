Pedri'den Barcelona'ya kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Slavia Prag maçında sakatlanan Barcelona forması giyen Pedri, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 4-2 mağlup eden İspanyol devi Barcelona'ya yıldız oyuncusu Pedri'den kötü haber geldi.
PEDRI EN AZ 1 AY YOK
Slavia Prag'la oynanan maçta sakatlanan Pedri'nin hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda oynanacak toplam 7 mücadelede takımının yanında olamayacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan Pedri, 2 gol atarken, 8 golün de asistini yaptı.