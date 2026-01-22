Haberler

Pedri'den Barcelona'ya kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Pedri'den Barcelona'ya kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Slavia Prag maçında sakatlanan Barcelona forması giyen Pedri, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

  • Pedri'nin hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
  • Pedri, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda oynanacak toplam 7 maçta takımının yanında olamayacak.
  • Pedri, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıktı, 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 4-2 mağlup eden İspanyol devi Barcelona'ya yıldız oyuncusu Pedri'den kötü haber geldi.

PEDRI EN AZ 1 AY YOK

Slavia Prag'la oynanan maçta sakatlanan Pedri'nin hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda oynanacak toplam 7 mücadelede takımının yanında olamayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan Pedri, 2 gol atarken, 8 golün de asistini yaptı.

