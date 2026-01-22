Pedri'den Barcelona'ya kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 4-2 mağlup eden İspanyol devi Barcelona'ya yıldız oyuncusu Pedri'den kötü haber geldi.

PEDRI EN AZ 1 AY YOK

Slavia Prag'la oynanan maçta sakatlanan Pedri'nin hamstring sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve İspanya Kral Kupası'nda oynanacak toplam 7 mücadelede takımının yanında olamayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan Pedri, 2 gol atarken, 8 golün de asistini yaptı.