Pazaryerispor, İçköyspor'u 5-0 mağlup etti

Bilecik 1. Amatör B Grubu'nda bulunan Pazaryerispor, deplasmanda İçköyspor'u 5-0'lık skorla yendi.

Bilecik 1. Amatör B Grubu 11 Haftasında Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada Pazaryerispor, 5-0'lık bir galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Maçın başından itibaren rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Pazaryerispor, gollerini sırasıyla İsmail Akkaya, Samet Arslan, Serkan ve İlker'in 2 golüyle maçı kazandı. Hücum hattındaki bitirici performansıyla rakibini çaresiz bırakan takım, sahadan farklı bir galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşüne devam etti. Pazaryerispor bu galibiyetle 29 puanla zirvedeki yerini korurken, 23 puanla Bilecik Gençlerbirliğispor, 21 puanla Osmanelispor takip etti.

Karşılaşma sonrası açıklama yapan Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin, futbolcuların gösterdiği üstün performanstan dolayı takımı kutladı. "Oyuncularımız sahada harika bir mücadele ortaya koydu. Takım olarak kenetlendik ve başarımızın devamı gelecek" dedi. - BİLECİK