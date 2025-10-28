Pazaryeri'nin Genç Sporcuları Uşak'ta Altın Madalya Kazandı

Uşak'ta düzenlenen Cumhuriyet Bayramı İller Arası Kick Boks Şampiyonasında Pazaryeri'nin genç sporcuları büyük başarı kazandı.

Toplam 400 sporcunun mücadele ettiği dev turnuvada, Bilecik'in gururu Pazaryeri ilçesinden katılan 4 sporcu, tamamı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sporseverleri gururlandıran bu zafer, küçük bir ilçeden büyük başarılara koşan gençlerin azmini bir kez daha gözler önüne serdi. Ömer Faruk Özbay 32 kilogramda, Mert Demir 63.5 kilogramda, Fatma Gül Yağcı 60 kilogramda, Tuba Nur Yağcı 60 kilogramda kategorilerinde mücadele ettikleri tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyayı Pazaryeri'ne getirdi. - BİLECİK