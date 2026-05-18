Bilecik'te Liseler Arası Masa Tenisi Müsabakaları tamamlandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 'Liseler Arası Masa Tenisi Müsabakaları' tamamlandı.

Gençlik Haftası'nın 107. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Liseler Arası Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Müsabakaları Pazaryeri'nde gerçekleştirildi. Organizasyona katılan öğrenciler, turnuva boyunca kıyasıya mücadele ederek centilmence bir performans sergiledi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, organizasyona katılan tüm sporcuların göstermiş olduğu azim, mücadele ve sportmenlik takdir topladı.

Yetkililer, gençlerin sporla buluşmasının önemine dikkat çekerek, benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı