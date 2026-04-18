Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin başarılı sporcuları ödüllendirdi

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda başarılı olan yerel sporcuları kabul ederek ödüller verdi. Fatmagül Yağcı Türkiye şampiyonu olurken, Mert Demir turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Türkiye kick boks turnuvasında derece elde eden sporcuları kabul ederek ödüllendirdi.

Diyarbakır'da 26 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2026 Yeşilay Türkiye Kick Boks Turnuvası'na Pazaryeri ilçesinden katılan sporcular önemli başarılara imza attı.

"Genç bayanlar 56 kilogram" kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı, tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. "Genç erkekler 63,5 kilogram" kategorisinde ringe çıkan Mert Demir ise turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvada ayrıca "genç bayan 60 kilogram" kategorisinde Tuba Nur Yağcı ile "yıldız erkekler 42 kilogram" kategorisinde Ömer Faruk Özbay da mücadele ederek ilçeyi temsil etti.

Tekin, sporcuları ve antrenörleri Fehmi Piliç'i tebrik etti.

Sporcuların elde ettiği derecelerin ilçe için gurur verici olduğunu belirten Tekin, başarılarından dolayı sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN
