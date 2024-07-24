TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, yeni sezon hazırlıklarına Fındıklı'da başladı.

TFF 3. Lig'in Rize ekiplerinden Pazarspor yeni sezon hazırlıklarına Fındıklı da başladı. Mevcut oyuncular, yeni transferler ve alt yapıdan 12 oyuncunun yer aldığı ilk etap kampında 33 sporcu yer alıyor. Fındıklı Gençlik Spor Müdürlüğü konaklama tesisinde süren ilk etap kampı 8 Ağustos'ta sona erecek. 12 Ağustos'ta da 2. Etap kampı Erzurum'da başlayacak. - RİZE