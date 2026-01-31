TFF 3. Lig: Pazarspor: 0 Sebat Gençlikspor: 0
TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Pazarspor, Sebat Gençlikspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Pazarspor'dan Mert Özyıldırım kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Mert Özyıldırım, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk.43), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk.72), Ali Alperen Çelik, Musa Orak (Serhat Hazır dk.82)
Sebat Gençlikspor: Ahmet Daş, Halil Duman, Ahmet Arda Tuzcu, Furkan Şan, Onur Seis (Berat Can Sebat dk.83), Rahmi Salih Kaya, Talha Özcan (Oğuzhan Özleşen dk.46), Veysel Sönmezsoy, Zekeriya Bulut (Samet Bulut dk.46), Sefa Küpeli, Harun Özcan
Kırmızı kart: Mert Özyıldırım (dk. 39) (Pazarspor)
Sarı kart: Ahmet Taşpınar (Pazarspor) - RİZE