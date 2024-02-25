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Pazarspor ve Efeler 09 SFK Berabere Kaldı

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TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Pazarspor, Efeler 09 SFK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı.

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Efeler 09 SFK ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Hakemler: Burak Filik, Hüseyin Sağlık, Mustafa Sert

Pazarspor: Halil Kaşlı, Emre Turan, Muhammet Emre Kalkan (Mustafa Apardı dk. 90+2), Batuhan Tunçay, Esat Kabahel (Göktuğ Yılmaz dk. 90+2), Ahmet Arık, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Aykut Civelek, Efe Taylan Altunkara (Yavuz Alemdar dk. 69), Emircan Bayrakdar, Furkan Mızrak (Hacı Şükrü Çiçek dk. 80)

Efeler 09 SFK: Kemal Mert Özyiğit, Berkan Ünal, Enescan Özdemir (Uğur Çetinkaya dk. 69), Furkan Külekçi (Enver Abdullah Filiz dk. 78), Sabutay Alper Bayülken, Enis Çelik (Murat Sevimler dk. 89), Polat Ertek (Furkan Çarkçı dk. 79), Burak Özbakır, Tugay Adamcıl (Atakan Akbulut dk. 89), Hakan Can Durdu, Tayyip Mevlüt Kaya

Sarı kartlar: Ahmet Can Arık, Göktuğ Yılmaz (Pazarspor), Furkan Külekci, Furkan Çarkçı, Uğur Çetinkaya (Efeler 09 SFK) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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