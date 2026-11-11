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Pazarspor, TFF 3. Lig'in 11. haftasında evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı

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Pazarspor, TFF 3. Lig'in 11. haftasında evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı
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TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, sahasında Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken iki takım da sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı, Bulvarspor'da Furkan Akın sarı kart gördü.

TFF 3. Lig'in 11. haftasında Pazarspor, evinde Bulvarspor ile golsüz berabere kaldı.

Hakemler: Halil Erdoğan, Mehmet Sonay, Şuayip Çiçek

Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül, Emre Akgün, Eren Türkkal, Aykut Civelek, Mete Han Genç (Can Efe Bozacı dk. 86), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 46), Ata Kurtuluş, Abdullah Şahin, Berat Kartal (Gökdeniz Karahan dk. 68), Aziz Demir (Cengiz Özuslu dk. 80)

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Bulvarspor: Muhammed Emin Çelik, Erkin Kocakahya, Beratcan Ot, Emin Kaan Arslan, Berat Aktay, Ömer Faruk Uğurlu (Alaattin Öner dk. 86), Deniz Cebeci, Halit Furkan Kaya (Çağlar Özel dk. 64), Can Bayırkan (Furkan Akın dk. 64), Kaan Güdü (Egehan Gök dk. 90+1), Gülhan Üreyen

Teknik Direktör: Aykut Şenkul

Sarı Kart: Furkan Akın (Bulvarspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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