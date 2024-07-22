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Pazarspor, Ramazan Öztürk'ü teknik direktör olarak göreve getirdi

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TFF 3. Lig 3. grup temsilcisi Pazarspor, teknik direktörlük görevine Ramazan Öztürk'ü getirdi. Öztürk ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

TFF 3. Lig 3. grup ekibi Pazarspor, teknik direktörlük görevine Ramazan Öztürk'ü getirdi.

TFF 3. Lig 3. grup temsilcisi Pazarspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Rize ekibi, teknik direktörlük görevine kariyerinde Pazarspor'da bir dönem futbolcu ve sportif direktör olarak görev yapan Ramazan Öztürk'ü getirdi. Pazarspor, Ramazan Öztürk ile 1 yıllık sözleşmeyi bugün imzaladı. Pazarspor Kulüp Tesislerinde yapılan imza törenine Kulüp Başkanı Uğur Aslan, Başkan Vekili Recep Müftüoğlu katıldı.

Uğur Aslan: "İyi transferler yapıyoruz"

Transfer sürecinde iyi ilerlediklerini aktaran Başkan Uğur Aslan, "Daha önce prensipte anlaştığımız hocamızla sözleşmeyi bugün resmiyete döküyoruz. Hocamız Pazarspor'un bir evladıdır. Pazarspor'da yetişmiş şampiyonluk görmüş bir hocadır. Ona olan inancımız tamdır. Başkan vekilimiz ile birlikte bunu resmiyete kavuşturmuş olacağız. İyi transferler yapıyoruz. Hocamızın da hedefi şampiyonluk. Bu doğrultuda başarıya ulaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Ramazan Öztürk: "Kuracağımız ekiple bu yarışın içerisinde olacağız"

Şampiyonluk yarışında olacaklarını söyleyen Ramazan Öztürk, "Sporculuk döneminde burada 2 kere şampiyonluk gördüm. Sportif direktörlük döneminde de şampiyonluk yaşadık. Bu sene ki hedefimiz yarışmacı bir takım olmak. Pazarspor her zaman yarışmacı bir takım olmuştur. Hedefi bu olmuştur. Kuracağımız ekiple bu yarışın içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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