Pazarspor, Metin Caner Akbayrak'ı kadrosuna kattı

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, 20 yaşındaki kanat oyuncusu Metin Caner Akbayrak'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Rize ekibi, son olarak Giresunspor'da top koşturan 20 yaşındaki kanat oyuncusu Metin Caner Akbayrak'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Pazarspor'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımız, en son Giresunspor'da forma giyen Metin Caner Akbayrak ile anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Metin Caner Akbayrak'a kulübümüze hoş geldin diyor, mavi-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - RİZE