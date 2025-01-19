Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı

Pazarspor, Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1 Mağlup Oldu

Pazarspor, Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig'in 16. haftasında Pazarspor, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1'lik skorla yenildi. Maçta Pazarspor'un tek golü Mustafa Sol'dan gelirken, konuk takımda Mehmet Özdıraz iki gol atarak öne geçti.

TFF 3. Lig'in 16. haftasında Pazarspor sahasında Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1 mağlup oldu.

Hakemler: Osman Köksaldı, Halit Karacabay, Erkan Kırçıl

Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Emre Akgün, Aras Aydın, Furkan Yılgın (Hakan Selim Yıldız dk. 54), Esat Kabahel (Ali Alperen Çelik dk. 62), Erhan Şengül, Göktuğ Yılmaz, Onur Civelek (Muhammed Emre Kalkan dk. 79), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 79), Mustafa Sol

Küçükçekmece Sinop SK: Fatih Gülmez, Murat Şenel, Burak Gürler, Özkan Zileli, Mehmet Can Kocabaş, Baran Işık, Yusuf Akyel, Hakan Akgül, Enes İslam İlkin, Mehmet Küçükdurmuş, Mehmet Özdıraz

Goller: Mustafa Sol (dk. 43) (Pazarspor), Mehmet Özdıraz (dk. 53 pen. ve 78), Enes İslam İlkin (dk. 59) (Küçükçekmece Sinop SK)

Sarı kartlar: Salih Şenbaş, Hakan Akgül, Mehmet Öndıraz, Fatih Gülmez - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
img

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
img

170 milyon kişiye soğuk duş! ABD popüler uygulamayı erişime kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Joe Biden, giderayak ateşkesi bir kez daha sahiplendi: Bizim desteğimizle sağlandı

Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama
Canlı anlatım! Top direkten döndü

Top direkten döndü! Tempo bir an olsun düşmüyor
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.