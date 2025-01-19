Pazarspor, Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1 Mağlup Oldu
TFF 3. Lig'in 16. haftasında Pazarspor, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1'lik skorla yenildi. Maçta Pazarspor'un tek golü Mustafa Sol'dan gelirken, konuk takımda Mehmet Özdıraz iki gol atarak öne geçti.
TFF 3. Lig'in 16. haftasında Pazarspor sahasında Küçükçekmece Sinop Spor'a 3-1 mağlup oldu.
Hakemler: Osman Köksaldı, Halit Karacabay, Erkan Kırçıl
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Emre Akgün, Aras Aydın, Furkan Yılgın (Hakan Selim Yıldız dk. 54), Esat Kabahel (Ali Alperen Çelik dk. 62), Erhan Şengül, Göktuğ Yılmaz, Onur Civelek (Muhammed Emre Kalkan dk. 79), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 79), Mustafa Sol
Küçükçekmece Sinop SK: Fatih Gülmez, Murat Şenel, Burak Gürler, Özkan Zileli, Mehmet Can Kocabaş, Baran Işık, Yusuf Akyel, Hakan Akgül, Enes İslam İlkin, Mehmet Küçükdurmuş, Mehmet Özdıraz
Goller: Mustafa Sol (dk. 43) (Pazarspor), Mehmet Özdıraz (dk. 53 pen. ve 78), Enes İslam İlkin (dk. 59) (Küçükçekmece Sinop SK)
Sarı kartlar: Salih Şenbaş, Hakan Akgül, Mehmet Öndıraz, Fatih Gülmez - RİZE