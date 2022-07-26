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Pazarspor Hakan Doğru'yu renklerine bağladı

Pazarspor Hakan Doğru'yu renklerine bağladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Hakan Doğru'yu 2 yıllığına transfer etti.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Pazarspor, Hakan Doğru'yu 2 yıllığına transfer etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Pazarspor, Kahta 02 Spor'da top koşturan Hakan Doğru ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek oyuncusu Hakan Doğru, Kayseri Erciyes, Kayseri Şeker, Kahramanmaraş, Sivas Belediyespor, Çorum Belediyespor, Erbaa, Kozan Belediyespor, Adıyaman 1954, Artvin Hopaspor ve 52 Orduspor FK takımlarında top koşturdu. Doğru, 1. Lig'de 16 maç oynarken 3. Lig'de ise 245 müsabakaya çıktı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hakan Doğru Pazarspor Kayseri Spor Haberler

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