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Pazarspor, Aliağa FK'ye 1-0 Mağlup Oldu

Pazarspor, Aliağa FK'ye 1-0 Mağlup Oldu
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TFF 3. Lig 21. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Aliağa Futbol Kulübü'ne 1-0 yenildi. Aliağa'nın golü, 90+5. dakikada Berk Ali Nizam'dan geldi. Pazarspor'un Emirhan Atilla, 90+3. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

TFF 3. Lig 21. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Aliağa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, N. Atakan Ataseven, Burak Savaş

Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül (Ege Vatansever dk. 89), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 71), Ali Alperen Çelik, Mustafa Diler, Onur Civelek (Hakan Selim Yıldıza dk. 83), Mustafa Sol (Emirhan Atilla dk. 90)

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Kerem Paykoç, Adnan Demir, Hakan Demir (Berk Ali Nizam dk. 83), Muhammed Şahingöz, Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Mehmet Uysal dk. 71), Ahmet Uzun, Hasan Çelik, Malik Karaahmet (Mustafa Saymak dk. 70), Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör: Polat Çetin

Gol: Berk Ali Nizam (dk. 90+5) (Aliağa FK)

Kırmızı kart: Emirhan Atilla (dk. 90+3) (Pazarspor)

Sarı kartlar: Musatfa Sol, Emirhan Atilla, Bekir Mustafa Meral, Ali Alperen Çelik (Pazarspor), Kerem Paykoç (Aliağa FK) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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