Pazarspor, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u 2-1 Mağlup Etti
TFF 3. Lig'in 29. haftasında oynanan karşılaşmada Pazarspor, sahasında 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Mustafa Sol ve Erhan Şengül kaydetti.
TFF 3. Lig'in 29. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Levent Gümüşdere, Yılmaz Kozak, Abdullah Özcan
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın (Ali Alperen Erdoğan dk. 64), Emre Akgün, Erhan Şengül, Yavuz Alemdar (Ege Vatansever dk. 90), Mustafa Diler (Emirhan Atilla dk 9 0+4), Göktuğ Yılmaz (Hakan Selim Yıldız dk. 63), Onur Civelek, Mustafa Sol
1923 Mustafa Kemal Paşaspor: Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Doğanay Kılıç, Ökkeş Karaoğlu, Furkan Özdemir (Berat Badak dk. 82), Muhammed Emin Bektaş, Erkan Şentürk (Azat Çakardk. 82), İbrahim Demir (Erdal Kaya dk. 46), Talha Yünkuş
Goller: Mustafa Sol (dk. 45+3 pen.), Erhan Şengül (dk. 78) (Pazarspor), Muhammed Emin Bektaş (dk. 29) (1923 Mustafa Kemal Paşaspor)
Sarı kartlar: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül (Pazarspor) Mertcan Balat, Doğanay Kılıç, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Alper Kadir Duruk (1923 Mustafa Kemal Paşaspor) - RİZE