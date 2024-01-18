Pazarlar Spor Lisesi Kız Futsal Takımı İlçe Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

Kütahya'da düzenlenen okul sporları çerçevesinde düzenlenen Futsal müsabakalarında büyük başarı elde eden Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı İlçe Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem'i ziyaret etti.

Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı Kütahya'da gerçekleştirilen İl finalleri müsabakalarında önemli başarılar elde ettiği bildirildi.

Kütahya'da gerçekleştirilen Futsal müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi Kız Futsal takımı İl birincisi oldu.

Şampiyonların İlçe Kaymakamı Hüseyin Sefa Erdem'i ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün ve öğretmenler katıldı.

Pazarlar Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem, Genç sporcuların istek ve düşüncelerini dinleyip, başarılarından kıvanç duyduğunu belirti.

Kaymakam Erdem, Turnuva ve maçları başta olmak üzere hayatlarının geri kalanında da sporculara başarılar diledi. - KÜTAHYA