Üye Girişi
Haberler

Pazarlar Spor Lisesi Kız Futsal Takımı İlçe Kaymakamı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Kütahya'da düzenlenen okul sporları çerçevesinde düzenlenen Futsal müsabakalarında büyük başarı elde eden Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı İlçe Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem'i ziyaret etti.

Kütahya'da düzenlenen okul sporları çerçevesinde düzenlenen Futsal müsabakalarında büyük başarı elde eden Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı İlçe Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem'i ziyaret etti.

Pazarlar Spor Lisesi kız Futsal takımı Kütahya'da gerçekleştirilen İl finalleri müsabakalarında önemli başarılar elde ettiği bildirildi.

Kütahya'da gerçekleştirilen Futsal müsabakalarında Pazarlar Spor Lisesi Kız Futsal takımı İl birincisi oldu.

Şampiyonların İlçe Kaymakamı Hüseyin Sefa Erdem'i ziyaretlerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, Spor Lisesi Müdürü İsa Ergün ve öğretmenler katıldı.

Pazarlar Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem, Genç sporcuların istek ve düşüncelerini dinleyip, başarılarından kıvanç duyduğunu belirti.

Kaymakam Erdem, Turnuva ve maçları başta olmak üzere hayatlarının geri kalanında da sporculara başarılar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Pazarlar Kütahya Spor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ÜMRANİYE METRO ÇÖKME VİDEOSU İZLE! Ümraniye'de metro çökme anı videosu, fotoğrafı var mı? Seda Sayan Anastasia kimdir? Sabahın Sultanı Seda Sayan Anastasia kim, İnstagram hesabı ne? Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title