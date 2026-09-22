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Pazarcı Ali Canik, Çorum FK kalecisi Marcos Felipe ile AVM'de İngilizce konuştu

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Pazarcı Ali Canik, Çorum FK kalecisi Marcos Felipe ile AVM'de İngilizce konuştu
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Çorum'da pazarcılık yapan Ali Canik, Çorum FK'nın Brezilyalı kalecisi Marcos Felipe ile kentteki bir alışveriş merkezinde karşılaşınca İngilizce iletişim kurmaya çalıştı. Canik'in o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştığı video binlerce beğeni aldı.

Çorum'da pazarcılık yapan Ali Canik'in, Çorum FK'nın Brezilyalı kalecisi Marcos Felipe ile bir alışveriş merkezinde karşılaştığı anlar sosyal medyada ilgi gördü. İngilizce konuşarak Marcos Felipe'yle anlaşmaya çalışan taraftarın samimi anları renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Ali Canik, Çorum FK-Alanyaspor karşılaşmasının ardından kentteki bir alışveriş merkezine gitti. Canik, burada Çorum FK'nın 30 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe ile karşılaştı. Futbolcuyu görünce heyecanlanan Canik, Marcos Felipe ile İngilizce konuşarak iletişim kurmaya çalıştı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Canik'in videosu, binlerce kişiden beğeni topladı.

Ali Canik: "Göründüğünden de yakışıklıymış"

Yaşanan samimi anları anlatan Ali Canik, "Marcos Felipe'den öncelikle özür dilerim. İsmini hatırlayamadım. Çünkü stada saat 15.00'de girdik. Türibinin güneşli tarafına geçmişiz. Bir de yorulmuştum. Ondan sonra yürüyen merdivenlerde karşılaştık. Biraz da Türkçesi zayıf arkadaşın. Önüme çıkınca Marcos Filipe kardeşimizin ismini bir anda hatırlayamadım. İngilizce adını, soyadını sordum. Kusura bakmasın, özür dilerim. Ama göründüğünden de yakışıklıymış, onu keşfettim. Marcos kardeşimin bir dahaki maçlarda büyük performansını bekliyoruz. Tek gururumuz Çorum FK. Çorum göz bebeğimiz, Çorum FK, Çorum'un göz bebeği. Bu hafta yenildik, bu bir yol kazası. Biraz daha gayret edeceğiz. İnşallah biz bu ligin altını üstüne getirececeğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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