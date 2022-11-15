Ümraniyespor'dan Ronaldo'ya transfer teklifi! Kulübün paylaşımını görenler dondu kaldı

Süper Lig ekibi Ümraniyespor, sancılı günler geçiren Cristiano Ronaldo'ya talip oldu. Kulübün sosyal medya ekibi, Ronaldo'ya montajla Ümraniyespor forması giydirip video paylaştı. Duygusal müziklerin kullanıldığı videonun notunda, "Bize gel, burada hain yok" ifadeleri yer aldı.

Manchester United'da yedek kulübesine hapsolan ve ayrılmak için gün sayan Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda da sıkıntılı günler yaşıyor. Bruno Fernandes ve Cancelo'dan ilginç tepkiler gören Ronaldo, gündemin zirvesine oturdu.

HAYRANLARI ÜZGÜN

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Ronaldo'nun son zamanlarda yaşadıkları hayranlarını kahretti. Futbol dünyasından büyük destek gören Cristiano Ronaldo'ya Süper Lig ekibi Ümraniyespor da mesaj yolladı.

"BURADA HAİN YOK"

Kulübün sosyal medya ekibi yıldız futbolcuya montajla Ümraniyespor forması giydirip video paylaştı. Paylaşılan videoya, "Come to Ümraniye Ronaldo. Burada hain yok. Sadece barış var" notu düşüldü.