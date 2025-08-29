Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak "Mourinho" videosu

Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak
Haber Videosu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası Ümit Özat'ın aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Özat, bir televizyon programında Mourinho'nun Süper Lig'de fark yaratacağını savunmuş, 'Mourinho bu ligdeki antrenörleri donunda sallar' demişti. Mourinho'nun Fenerbahçe serüveninin kısa sürmesiyle birlikte, Özat'ın bu sözleri sosyal medyada tekrar gündeme taşındı.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat'ın aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"BU LİGDEKİ ANTRENÖRLERİ DONUNDA SALLAR"

Bir televizyon programında konuşan Ümit Özat, Mourinho'nun Süper Lig'de fark yaratacağını savunmuş ve, "Mourinho bu ligdeki antrenörleri donunda sallar" demişti.

Programda Evren Turhan'ın, "Ya patlarsa?" şeklindeki sorusuna ise Özat, "Mümkünatı yok, bu adam alır götürür. İsmail Kartal, Erol Bulut, Emre için olmaz dedim ama Mourinho'ya 'olur' demiyorum, oldu bile" yanıtını vermişti.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe serüveninin kısa sürmesiyle birlikte, Ümit Özat'ın bu sözleri sosyal medyada tekrar gündeme taşındı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Mourinho'nun gönderilmesi sonrasında ultrAslan'dan olay paylaşım

Mourinho sonrası ultrAslan'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

Okan onu dozunda salladı şaklaban ümit

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alişan, Mourinho'ya 'Alacağın tazminat haram olsun' deyip gönlündeki ismi açıkladı

Alişan, Mourinho'ya "Alacağın tazminat haram olsun" deyip gönlündeki ismi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.