Paylaşım rekoru kırıyor! Ümit Özat'ı zora sokacak 'Mourinho' videosu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat'ın aylar önce yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

"BU LİGDEKİ ANTRENÖRLERİ DONUNDA SALLAR"

Bir televizyon programında konuşan Ümit Özat, Mourinho'nun Süper Lig'de fark yaratacağını savunmuş ve, "Mourinho bu ligdeki antrenörleri donunda sallar" demişti.

Programda Evren Turhan'ın, "Ya patlarsa?" şeklindeki sorusuna ise Özat, "Mümkünatı yok, bu adam alır götürür. İsmail Kartal, Erol Bulut, Emre için olmaz dedim ama Mourinho'ya 'olur' demiyorum, oldu bile" yanıtını vermişti.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe serüveninin kısa sürmesiyle birlikte, Ümit Özat'ın bu sözleri sosyal medyada tekrar gündeme taşındı.