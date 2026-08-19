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Fonseca: Mükemmele yakın oynadık

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Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta mükemmele yakın bir oyun sergilediklerini söyledi. Fenerbahçe'yi harika bir takım olarak nitelendiren Fonseca, rövanşta kendi sahalarında aynı atmosferi yaratacaklarını belirtti.

LYON Teknik Direktörü Paulo Fonseca, "Çok pozitif bir maç çıkardık. Mükemmele yakın bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok büyük bir ekibe karşı oynadık. Fenerbahçe gerçekten harika oyunculardan oluşan harika bir takım" dedi.

Fransa ekibi Lyon, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Paulo Fonseca, "Ekibimiz gerçekten iyi bir oyun sergiledi. Atmosfer inanılmazdı ve oldukça çetindi. Lyon cesur bir oyun sergiledi. Çok pozitif bir maç çıkardık. Mükemmele yakın bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Çok büyük bir ekibe karşı oynadık. Fenerbahçe gerçekten harika oyunculardan oluşan harika bir takım. Biz oyunu kontrol etmeye çalıştık. Savunmada mükemmele yakın bir oyun sergiledik" ifadelerini kullandı.

Luis Openda'nın performansını değerlendiren Fonseca, "Luis'in performansından son derece mutluyum. Ekip için çok sıkı çalıştı. Lyon için son derece değerli bir oyuncu. Çok memnunuz. Çok büyük bir oyuncu. İleride daha önemli bir oyuncu haline gelecek" sözlerini sarf etti.

'İYİ BİR OYUN ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Kazanamamalarına rağmen iyi bir oyun oynadıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "İdeal skor tabii ki kazanmak olurdu. O mümkün olmadı. Karşımızda net bir şekilde favori olan ekip vardı. Hala da Fenerbahçe favori olmaya devam ediyor. Ben memnunum. İyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum" dedi.

'AYNI ATMOSFERİ YARATACAĞIZ'

Kendi sahalarında da Kadıköy'deki atmosfere benzer bir atmosfer yaratacaklarını belirten Fonseca, "Böyle bir ortam bekliyorum. Bizim stadyumumuz da dolu olacak. Aynı atmosferi yaratacağız. Taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli olacak. Aynı buradaki gibi bizim de yoğun bir atmosfer yaratmamız gerekiyor. Lig aşamasına çıkmak için son dakikaya kadar mücadele vermemiz gerekecek" sözlerini kullandı.

'BAZEN SON DOKUNUŞLAR EKSİK KALDI'

Bazı pozisyonlarda son dokunuşları yapamadıklarını dile getiren Paulo Fonseca, "Bence çok fazla pozisyonun oluştuğu maç olmadı. Topu orta sahada kontrol etmeye gayret ettik. Bazen son dokunuşlar eksik kaldı. Fenerbahçe'nin yarattığı fırsatları düşünürsek iki taraf da benzer geliyor bana. Direğe çarpan bir topumuz oldu. 3 tane önemli şutumuz var" ifadelerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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