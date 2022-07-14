Paul Pogba, Nusret'i taklit etti! Video, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paul Pogba, Nusret'i taklit etti! Video, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Manchester United'dan ayrılıp eski kulübü Juventus ile sözleşme imzalayan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Paul Pogba, tüm dünyada tanınan Nusret'in kahve içme tarzını taklit etti. Çekilen videoya yorum ve beğeni yağdı.

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan dünyaca ünlü isim Nusret, bu sefer de Paul Pogba ile çektiği video ile paylaşım rekorları kırdı.

YILDIZ FUTBOLCU NUSRET'İ TAKLİT ETTİ

29 yaşındaki Fransız yıldız Paul Pogba, Nusret'in son zamanlarda meşhur olan kahve içme tarzı ve repliğini taklit etti. Kameralara kaydedilen bu anlar sosyal medyada paylaşıldı. Videoya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Paul Pogba, Nusret'i taklit etti! Video, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

POGBA JUVENTUS FORMASI GİYECEK

Manchester United ile beklentinin altında kalan ve sakatlık problemleriyle uğraşan Paul Pogba, en iyi sezonlarını geçirdiği Juventus'a geri döndü. Pogba geçen sezon 27 maçta forma giydi ve sadece 1 gol kaydetti.

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Paul Pogba Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title