- Patrick Kluivert: "Takımım bütün maçlara hazır durumda"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert:

Adana Demirsporlu futbolcu Yusuf Erdoğan :

Adana Demirspor'un kalecisi Şahruddin Mahammadaliyev:

ADANA - Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, önlerindeki 3 önemli maçın olduğunu söyleyerek, "Önceliğimiz Kasımpaşa maçını kazanmak. Bu maçı kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Takımım fiziksel ve zihinsel olarak bütün maçlara hazır durumda" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana Demirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Patrick Kluivert yönetiminde çalışan mavi-lacivertli ekip, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Koşuyla devam eden idman, pas organizasyonları, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla son buldu.

Patrick Kluivert: "Kasımpaşa maçına her anlamda hazır durumdayız"

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Kasımpaşa maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kasımpaşa maçı için takımım fiziksel ve zihinsel olarak maça hazır. Bu maçlara karşı her zaman zihinsel olarak iyi odaklanmak zorundayız. Geniş bir kadroya sahibiz. Takımın yararına göre rotasyonlar yapacağız" diye konuştu.

"Balotelli, takıma çok katkı sağlayacak"

İtalyan golcü Mario Balotelli'nin durumu hakkında konuşan Kluivert, "Takıma baktığımızda sadece Mario Balotelli gelmedi. Takıma ayrıca Cisse, Zenelli ve Barasi de katıldı. Mario Balotelli'nin kondisyonu yavaş yavaş iyi duruma gelecek. Kondisyonu istediğimiz seviyeye geldiğinde takıma katkı sağlayacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Erdoğan : "Kasımpaşa maçını kazanıp seriye devam etmek istiyoruz"

Orta saha oyuncularından Yusuf Erdoğan ise Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti. Erdoğan, "Kasımpaşa maçı galibiyet serisi için önemli bir dönüm noktası olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım için benim için farklı ve güzel bir müsabaka olacak. Her yıl daha da üstüne koyarak daha yukarılarda, belki şampiyonluk potasının yakınlarında bitirme hedefimiz var. Onun hedefiyle ilerliyoruz. İnşallah Kasımpaşa maçını kazanarak seriye devam edeceğiz" dedi.

"Adana Demirspor, Anadolu takımı olmaktan çıktı"

Adana Demirspor'un çok üst düzeyde kadrosu olduğuna dikkat çeken Yusuf Erdoğan, "Gerçekten inanılmaz bir takım kuruldu. Adana Demirspor, Anadolu takımı olmaktan çıktığını her zaman her yerde söylüyorum. Dört büyük takımlarla eşdeğer kalitede bir kadro kalitemiz var. Hedefimiz artık orta sıralara oynamak düşüncesi bizi tatmin etmiyor. Bizim için artık başka bir heyecan ve hikaye yazma zamanı geldi. Her zaman daha da üstüne koyarak devam edeceğiz. Adana Demirspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Şahruddin Mahammadaliyev: "Kalecilik rekabetine hazırım"

Takıma yeni katılan kaleci Şahruddin Mahammadaliyev ise kaleci rekabetine hazır olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Geçen sene Ertaç çok iyi bir performans sergilemişti. Genç kalecilerimizle birlikte çok iyi kalecilerimiz var. Çok iyi bir rekabet olacağını söyleyebilirim. Kendi adıma her gün daha çok çalışarak birinci kaleci olmak için her şeyi yapacağım. Kaleci olarak örnek aldığım bir öncüm yok ancak Muslera'yı beğeniyorum. Çünkü çok uzun zamandır üst seviyede mücadele ediyor. Süper Lig'de çok iyi kaleciler var. Forvet oyuncularından çekinmiyorum. Çünkü büyük oyuncularla oynamayı ve onlara karşı mücadele etmeyi seviyorum."