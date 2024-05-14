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Patrick Kluivert'ın parasını ödemeyen Adana Demirspor'a 3 dönem transfer yasağı

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FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen 142 bin euro borç nedeniyle üç dönem transfer yasağı verdi. 47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.

FIFA, Adana Demirspor'a eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verdi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, FIFA sezon ortasında Patrick Kluivert ile yollarını ayıran Adana Demirspor'a üç dönem transfer yasağı verdi. Adana Demirspor'un Hollandalı çalıştırıcıya 142 bin euro borcunu ödememesi nedeniyle cezaya çarptırıldığı belirtildi.

AYLAR ÖNCE YOLLAR AYRILDI

47 yaşındaki teknik adam sezon başında Adana Demirspor'a gelmiş, alınan kötü sonuçların ardından Aralık ayında kulüple yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Adana Demirspor Aralık Adana Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Ucan:

Hadi 3 sezon sonra bal ligine .

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YalancıSavar:

Yabancılara çuvalla para döküp sonra rezil olmak. Yerli oyuncu olsa iyi kötü anlaşırdınız. Memleketin parası Avrupalılara gidiyor.

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