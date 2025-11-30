Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Sırbistan ekibi Partizan'ın taraftarları, takım antrenmanı sırasında salon önünde toplanarak başantrenör Zeljko Obradovic'in görevden ayrılmasını protesto etti.

TARAFTARLAR SALONUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Sırp basınında yer alan haberlere göre Obradovic'in takıma dönmesini isteyen çok sayıda Partizan taraftarı, ayrılık kararını protesto etmek amacıyla Belgrad Arena'nın önünde bir araya geldi. Salona girmeye çalışan bazı taraftarlar, polis ve güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı. Kulüp başkanı Ostoja Mijailovic aleyhinde tezahüratta bulunan taraftarlar, yönetim ya da teknik ekipten bir kişinin kendilerine açıklama yapmasını talep etti.

MARINKOVIC TARAFTARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Takım kaptanı Vanja Marinkovic, gerginliği azaltmak için taraftarların yanına giderek konuşma yapmak zorunda kaldı. Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Marinkovic, "Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Hepimiz, her şeyden çok sevdiğimiz bu arma için buradayız. Obradovic ile konuştuk. Denedik ve hala deniyoruz ama bu konuda fazla bir etkimiz olmuyor. Daha fazla bir şeyler bildiğimizi düşünebilirsiniz ama bilmiyoruz. En önemlisi, sahada her şeyimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Obradovic'in takımdan ayrılmasının "Partizan'ın sonu" olacağını savunan taraftarlar ise durumun değişmemesi halinde 4 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ile Belgrad'da yapılacak maçın oynanmasını engelleyeceklerini öne sürdüler. Yaklaşık iki saat süren gerginlik sırasında antrenman iptal edildi ve basketbolcularla teknik ekip salondan ayrıldı.