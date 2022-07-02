Ferdi Kadıoğlu'ndan Partizan maçı sonrası Jorge Jesus sözleri! Takımın taktiğini anlattı
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Partizan'ı 1-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Fredi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu. Yeni teknik direktör Jorge Jesus hakkında konuşan başarılı futbolcu, "Jorge Jesus, çok talepkar ve zorlu bir teknik adam. Onun kafasında planlar var ve bizden farklı şeyler yapmamızı istiyor, bunu da sahada görüyoruz. Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike üretiyoruz." dedi.
Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Ferdi, "Kısa bir tatilin ardından döndüm ve çalışmalara başladım. İlk antrenman benim için çok zordu. Jorge Jesus, çok talepkar ve zorlu bir teknik adam. Onun kafasında planlar var ve bizden farklı şeyler yapmamızı istiyor, bunu da sahada görüyoruz. Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike üretiyoruz" dedi.
Kaptanlık pazubandını takması ve 7 numarayı giymesi hakkında da açıklamalar yapan başarılı futbolcu, "Sanırım takımdaki en eski futbolcu benim, burada 4 sezonu tamamladım, o yüzden de kaptanlık pazubandını taktım. Benim için gurur verici bir şey. 7 numarayı da giymek benim hayalimdi burada. Ozan, Hull City'ye gitti, ona başarılar diliyorum, 7 numarayı çok istiyordum. Umarım bizim için güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.
Dinamo Kiev maçı için görüşleri sorulan Ferdi, "En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor o maça. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz, iyi planlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.