Ferdi Kadıoğlu'ndan Partizan maçı sonrası Jorge Jesus sözleri! Takımın taktiğini anlattı

Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Fenerbahçe, hazırlık maçında Partizan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

"JORGE JESUS ÇOK TALEPKAR"

TRT Spor'a konuşan Ferdi, "Kısa bir tatilin ardından döndüm ve çalışmalara başladım. İlk antrenman benim için çok zordu. Jorge Jesus, çok talepkar ve zorlu bir teknik adam. Onun kafasında planlar var ve bizden farklı şeyler yapmamızı istiyor, bunu da sahada görüyoruz. Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike üretiyoruz" dedi.

"7 NUMARAYI ÇOK İSTİYORDUM"

Kaptanlık pazubandını takması ve 7 numarayı giymesi hakkında da açıklamalar yapan başarılı futbolcu, "Sanırım takımdaki en eski futbolcu benim, burada 4 sezonu tamamladım, o yüzden de kaptanlık pazubandını taktım. Benim için gurur verici bir şey. 7 numarayı da giymek benim hayalimdi burada. Ozan, Hull City'ye gitti, ona başarılar diliyorum, 7 numarayı çok istiyordum. Umarım bizim için güzel bir sezon olur." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Dinamo Kiev maçı için görüşleri sorulan Ferdi, "En iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor o maça. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz, iyi planlarımız var. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

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