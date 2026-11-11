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Partizan, Cevad Prekazi'yi Galatasaray temsilcilerinin de katıldığı törenle andı

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Partizan, Cevad Prekazi'yi Galatasaray temsilcilerinin de katıldığı törenle andı Haber Videosunu İzle
Partizan, Cevad Prekazi'yi Galatasaray temsilcilerinin de katıldığı törenle andı
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Partizan, eski futbolcusu Cevad Prekazi için stadyumda anma töreni düzenledi. Galatasaray temsilcilerinin de katıldığı törende başsağlığı dilekleri iletilirken, Prekazi'nin cenaze töreninin tarihi ve yerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Sırbistan'ın Partizan Futbol Kulübü, eski futbolcusu Cevad Prekazi için stadyumda anma töreni düzenledi. Törene spor dünyasından çok sayıda isim katılırken, Galatasaray'dan temsilciler de Prekazi'yi anmak için organizasyonda yer aldı.

Törende ilk olarak Partizan Genel Direktörü Danko Lazovic konuşma yaptı. Lazovic, katılımcılara teşekkür ederek efsane futbolcunun ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu törende açıklamalarda bulundu.

SEDAT ARTUKOĞLU: GALATASARAY'IN KAHRAMANLARINDAN BİRİYDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Cevad Prekazi'nin iki büyük futbol kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Artukoğlu, "Cevad Prekazi, iki büyük futbol kültürünün tarihinde derin izler bıraktı. Galatasaray'ın büyük Avrupa hayalleri kurmaya başladığı yıllarda en önemli kahramanlarından biriydi. Bunun onun da arzusu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kulübümüzde oynadığı dönemde giydiği formayı buraya getirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı da törende başsağlığı dileklerini ileterek Prekazi ile yaşadığı anıları paylaştı. Prekazi'nin eski takım arkadaşı Ace Trifunovic ise birlikte geçirdikleri yaklaşık yedi yıllık futbol dönemini anlattı. Trifunovic, Partizan'ın 1976 yılında 11 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdiği dönemi hatırlatarak, Prekazi'nin özellikle uzaktan attığı gollerle taraftarların sevgisini kazandığını belirtti. Tören, Prekazi'nin uzun yıllardır arkadaşı olan Dejan Smiljanic'in duygusal konuşmasıyla sona erdi.

Cevad Prekazi'nin cenaze töreninin tarihi ve yerinin daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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