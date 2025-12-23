Haberler

Partizan'da Joan Penarroya dönemi

Güncelleme:
Partizan Basketbol Takımı, Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine İspanyol Joan Penarroya'yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada 56 yaşındaki Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Penarroya, önceki ekiplerinde önemli başarılar elde etti.

Partizan Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'ten boşalan başantrenörlük görevine Joan Penarroya getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Penarroya ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde MoraBanc Andorra, Manresa, San Pablo Burgos, Valencia ve Baskonia'yı çalıştıran Penarroya, son olarak Barcelona'da görev yaptı.

Tecrübeli başantrenör, San Pablo Burgos ile 2020 ve 2021'de olmak üzere 2 kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Sırp basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic, geçen ay Partizan'daki görevinden istifa etmişti.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 galibiyet, 11 mağlubiyet yaşayan Partizan, 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
