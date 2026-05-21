Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi play-off final serisi ikinci maçında Parmos Bordo, Gaziantep Basketbol'u 75-67 yenerek seride 2-0 öne geçti. Balıkesir ekibi, üç galibiyete ulaşırsa Süper Lig'e yükselecek.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini Parmos Bordo 16-12 önde tamamlasa da devreye Gaziantep Basketbol 33-31 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyreği 52-46 önde bitiren ev sahibi ekip, karşılaşmadan 75-67 galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle seride durumu 2-0 yapan Balıkesir ekibi, üç galibiyete ulaşması halinde gelecek sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Serinin üçüncü maçı 24 Mayıs Pazar günü Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
