Parkur cimnastikte Mersinli Esilay Odabaşı altın ve bronz madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'da düzenlenen Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonasında Mersin'i temsil eden Esilay Odabaşı, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

27-28 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Parkur Cimnastik Genç-Büyük Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Mersinli sporcu Esilay Odabaşı, Büyükler Serbest Kategoride gösterdiği performansla Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Odabaşı, Büyükler Hız Kategorisinde ise Türkiye üçüncülüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı bir altın ve bir bronz madalyayla tamamlayan Odabaşı, Mersin'e iki madalyayla döndü.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz de elde ettiği başarı dolayısıyla Esilay Odabaşı ile sporcunun yetişmesinde emeği bulunan kurum antrenörü Mehmet Akay'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı