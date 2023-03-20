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Paris Saint-Germain tribünlerinden yükselen sesi duyan Messi, hayatının şokunu yaşadı

Spor Haberleri

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Rennes ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Fransız devinde Lionel Messi, hayatının şokunu yaşadı. Arjantinli yıldız, karşılaşma öncesi stat hoparlöründen adı anons edildiği sırada yuhalandı.

Paris Saint-Germain ile Rennes, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kaybeden PSG'de Lionel Messi maç öncesi büyük bir şok yaşadı.

MESSI YUHALANDI

PSG'nin stadında oynanan mücadelede futbolcuların adı anons edilirken sıra Lionel Messi'ye geldiğinde tribünde kıyamet koptu. Arjantinli futbolcunun adını duyan taraftarlar, Messi'yi ıslıkladı ve yuhaladı.

PSG, RENNES ENGELİNİ GEÇEMEDİ

Paris Saint-Germain konuk ettiği Rennes'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ekambi ve 48. dakikada Kalimuendo kaydetti. Bu sonuçla 66 puanda kalan PSG, liderliğini sürdürdü. Rennes ise puanını 50 yaptı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Paris Saint Germain Lionel Messi Spor Haberler

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