Paris Saint-Germain, Inter Miami'yi 4-0 Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Paris Saint-Germain, Inter Miami'yi 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile ABD takımlarından Inter Miami karşı karşıya geldi. Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio düdük çaldı. Wilton Sampaio yardımcılıklarını Bruno Boschilia ve Bruno Pires üstlendi. Maç boyunca rakibine üstünlük kuran Paris Saint-Germain, sahadan 4-0 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa ekibine bu maçta galibiyeti getiren golleri 6 ile 39'uncu dakikada Joao Neves, 44'üncü dakikada kendi kalesine Tomas Agustin Aviles ve 45+3'üncü dakikada Achraf Hakimi attı.