2025 FIFA Kıtalararası Kupa'nın sahibi PSG

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1 sona eren maçta Flamengo'yu penaltı atışları sonucu 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo, Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadı'nda karşı karşıya geldi. 38. dakikada Fransız ekibi, Khvicha Kvaratskhelia ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Flamengo 62. dakikada Jorginho'nun penaltı golüyle eşitliği yakaladı. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca 90 dakikada 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ardından mücadelede uzatma bölümlerine geçildi. Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. Penaltılarda rakibin 2-1 üstünlük kuran PSG şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL