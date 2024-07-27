Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

Fransa'nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği etkinliğin açılış seremonisinde LGBT propagandası yapılması tepkileri de beraberinde getirdi. Daha önce düzenlenen hiçbir olimpiyat açılışında rastlanılmayan görüntüler spor oyunlarıyla anılması gereken etkinliğe gölge düşürdü.

300 BİN KİŞİ O ANLARI CANLI CANLI İZLEDİ

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Lena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

LGBT DETAYLARI TEPKİ TOPLADI

Olimpiyat tarihinde ilk kez gösteriler bir stadın yerine kentin sokaklarında düzenlendi. Dünyanın takip ettiği etkinliğin açılış törenindeki renkli anlarda ise LGBT propagandası yapıldı. Sanatçı Bizet'nin Carmen operasından "l'amour est un oiseau rebelle" aşk isyankar bir kuştur isimli aryasını söylerken 36 dansçı ve 18 akrobatın şovunu yaptığı anlarda ekrana LGBT simgelerini barındıran bir gösteri geldi.

Ülkelerin sporseverleri selamladığı anlarda düzenlenen defilede ise sakallı kadınlar ile makyaj yapan kadın kıyafetli erkekler boy gösterdi. Olimpiyatın simgesi haline gelmiş olan meşaleyi taşıyanlar ise trans bireyler oldu.

"KABUL EDİLEMEZ VE REZİLCE" TEPKİSİ

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 'İsa'nın Son Akşam Yemeği' isimli tablosu da gösterilerde canlandırıldı. Fakat o anlar için "Alay edildi" yorumları yapıldı. Pek çok LGBT bireyin canlandırdığı tabloya Avrupa basınından ses yükseltildi. Yapılan yorumlara göre, "Bazı değerlerin kaybolması riski" olduğu ifade edildi.O görüntüler için "Kabul edilemez, saygısızca, rezilce" yorumları yapıldı.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Tüm dünyanın canlı canlı izlediği etkinlikte kadın kadına ve erkek erkeğe ilişkinin normalleştirilerek sunulması rahatsızlık oluşturdu. Her 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatların geçmişine bakıldığında ise daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığı görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen olimpiyatların açılış törenlerinden kareler;

2020 Tokyo Olimpiyatları

2016 Rio Olimpiyatları

2014 Londra Olimpiyatları