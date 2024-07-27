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Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupa basını da sessiz kalmadı

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Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası büyük tepki çekti. Olimpiyat Komitesi'nin eşcinsel bireyleri geçit törenine yerleştirmesi ve Olimpiyat meşalesini "Drag quee"' olarak tanımlanan bireylere taşıtması sosyal medyada geniş çaplı eleştiriye neden oldu. Ayrıca Avrupa basınında ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin "İsa'nın Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun LGBT bireyleri üzerinden canlandırılması da kabul edilemez ve saygısızca olarak nitelendirildi.

Fransa'nın başkenti Paris, Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapıyor. Tüm dünyanın gözünü ve kulağını çevirdiği etkinliğin açılış seremonisinde LGBT propagandası yapılması tepkileri de beraberinde getirdi. Daha önce düzenlenen hiçbir olimpiyat açılışında rastlanılmayan görüntüler spor oyunlarıyla anılması gereken etkinliğe gölge düşürdü.

300 BİN KİŞİ O ANLARI CANLI CANLI İZLEDİ

Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Lena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapmaya başladı. Yağmur altında gerçekleştirilen ve yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip ettiği açılış töreni, etkinlikler ile ünlü isimlerin sahne almasıyla devam etti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

LGBT DETAYLARI TEPKİ TOPLADI

Olimpiyat tarihinde ilk kez gösteriler bir stadın yerine kentin sokaklarında düzenlendi. Dünyanın takip ettiği etkinliğin açılış törenindeki renkli anlarda ise LGBT propagandası yapıldı. Sanatçı Bizet'nin Carmen operasından "l'amour est un oiseau rebelle" aşk isyankar bir kuştur isimli aryasını söylerken 36 dansçı ve 18 akrobatın şovunu yaptığı anlarda ekrana LGBT simgelerini barındıran bir gösteri geldi.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

Ülkelerin sporseverleri selamladığı anlarda düzenlenen defilede ise sakallı kadınlar ile makyaj yapan kadın kıyafetli erkekler boy gösterdi. Olimpiyatın simgesi haline gelmiş olan meşaleyi taşıyanlar ise trans bireyler oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

"KABUL EDİLEMEZ VE REZİLCE" TEPKİSİ

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 'İsa'nın Son Akşam Yemeği' isimli tablosu da gösterilerde canlandırıldı. Fakat o anlar için "Alay edildi" yorumları yapıldı. Pek çok LGBT bireyin canlandırdığı tabloya Avrupa basınından ses yükseltildi. Yapılan yorumlara göre, "Bazı değerlerin kaybolması riski" olduğu ifade edildi.O görüntüler için "Kabul edilemez, saygısızca, rezilce" yorumları yapıldı.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Tüm dünyanın canlı canlı izlediği etkinlikte kadın kadına ve erkek erkeğe ilişkinin normalleştirilerek sunulması rahatsızlık oluşturdu. Her 4 yılda bir düzenlenen olimpiyatların geçmişine bakıldığında ise daha önce böyle bir durumla karşılaşılmadığı görüldü.

Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen olimpiyatların açılış törenlerinden kareler;

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü2020 Tokyo Olimpiyatları

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü2016 Rio Olimpiyatları

Paris Olimpiyat Oyunları'nda LGBT propagandası! Açılış töreni spora gölge düşürdü2014 Londra Olimpiyatları

Kaynak: Haberler.com / Spor

Leonardo Da Vinci Ressam Paris Spor LGBT 3.Sayfa Toplum Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Metin:

Doğum oranını düşürmek ıcın elinden geleni yapıyorlar. Malesef bizim Insanlar bunu anlayamıyor. 2033den itibaren felaket geliyor.

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Alper eren:

doğurganlığı düşürmek için olduğu için gayet normal mi karşılayalım!

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yanıt0
Nuri DIYER:

Buralara gitmemek lazım. 2. Lut ya da fil vakasi yaşanmaması işten bile değil. TV sini seven ordanda izlemesin :)

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